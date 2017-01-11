В ХМАО местного жителя будут судить за убийство бывшей подруги

В Ханты-Мансийском автономном округе 25-летний парень предстанет перед судом за убийство 19-летней девушки, информирует megatyumen.ru.

Уголовное дело в городе Когалыме возбуждено против 25-летнего горожанина, подозреваемого в убийстве его 19-летней бывшей подруги.

По информации Следственного управления СКР по ХМАО-Югре, инцидент случился в подъезде дома, где жила девушка. За некоторое время до гибели она узнала о судимости парня за незаконный оборот наркотиков и решила разорвать отношения, однако подозреваемый оказался не согласен с ее выбором.

5 января около трех часов дня потерпевшая зашла в подъезд своего дома. Между ней и ожидавшим ее подозреваемым началась ссора, во время которой парень несколько раз ударил ее ножом. Девушка скончалась на месте преступления.

Подозреваемый попытался скрыться, но вскоре был задержан сотрудниками правопорядка.