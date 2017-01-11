В Тюмени в массовой аварии пострадала 54-летняя горожанка

54-летняя женщина получила травму в результате массового ДТП на выезде из Тюмени, информирует megatyumen.ru. Авария произошла 10 января на выезде из Тюмени. Около восьми часов вечера три автомобиля столкнулись на Старотобольском тракте. По информации ГИБДД по Тюменской области, водитель автомобиля KIA Cee'd выехал на перекресток, не посмотрев на красный сигнал светофора, и в результате столкнулся с еще двумя автомобилями: Chevrolet Lacetti и «Лада Калина». По предварительной информации госавтоинспекции, в результате аварии 54-летняя пассажирка Chevrolet получила ушиб головы.

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!

Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.

Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 902 554 54 54





Комментарии

Внимание!

Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.

Lentainform