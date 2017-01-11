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В Тюмени в массовой аварии пострадала 54-летняя горожанка

В Тюмени в массовой аварии пострадала 54-летняя горожанка
Вечером 10 января три автомобиля столкнулись на Старотобольском тракте
полчаса назад
Происшествия | Россия
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Фото: megatyumen.ru

54-летняя женщина получила травму в результате массового ДТП на выезде из Тюмени, информирует megatyumen.ru.

Авария произошла 10 января на выезде из Тюмени. Около восьми часов вечера три автомобиля столкнулись на Старотобольском тракте.

По информации ГИБДД по Тюменской области, водитель автомобиля KIA Cee'd выехал на перекресток, не посмотрев на красный сигнал светофора, и в результате столкнулся с еще двумя автомобилями: Chevrolet Lacetti и «Лада Калина».

По предварительной информации госавтоинспекции, в результате аварии 54-летняя пассажирка Chevrolet получила ушиб головы.

 
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