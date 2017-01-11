В Тюмени автоледи устроила массовое ДТП

Массовая авария на Алебашевском мосту в Тюмени случилась по вине автоледи, пишет megatyumen.ru.

Тюменская автолюбительница спровоцировала массовую аварию на Алебашевском мосту. Подробности ДТП, случившегося 11 января, рассказали очевидцы. Дама пропустила поворот на заправку и резко затормозила, решив перестроиться на соседнюю полосу. Водители следовавших за ней автомобилей не смогли отреагировать на неожиданный маневр.

В результате столкновения сразу четырех автомобилей сторону Зареки выросла пробка.

В ГИБДД Тюмени подтвердили факт аварии, пострадавших в ней по данным инспекции нет.