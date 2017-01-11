В Перми женщина повредила арт-объект

Случай произошёл в первый день 2017

В Перми женщина хотела сделать селфи со скульптурой лошадей, установленной к Новому году, но по неосторожности сломала конструкцию. Об этом пишет megatyumen.ru.

Случай произошёл в первый день 2017 года в Кировском районе Перми. В социальных сетях пользователи обсуждают инцидент и ищут виновницу поломки арт-объекта, которая хотела сфотографироваться на фоне скульптуры, но повредила её.