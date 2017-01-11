В Якутске девушки подрались из-за парня

В Якутске произошла массовая драка несовершеннолетних девушек, которые не поделили парня. Об этом пишет megatyumen.ru. Инцидент случился на парковке рядом со школой. Девушка с подругами напала на соперницу, которая пыталась увести у той молодого человека. Охранники учебного заведения разняли дерущихся.

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