В Челябинске обнаружили труп пропавшего пожилого мужчины

Труп пожилого мужчины лежал рядом с железной дорогой

В Челябинске найден мёртвым 83-летний мужчина, который несколько недель назад ушёл из дома и не вернулся. Об этом пишет megatyumen.ru.

Труп пожилого мужчины лежал рядом с железной дорогой неподалёку от Новосинеглазовского завода стройматериалов. Каким образом с трудом передвигающийся мужчина добрался туда - остаётся неизвестным.

Мужчина пропал 19 декабря. С тех пор его искали родственники, полицейские и добровольцы.