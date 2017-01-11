Жители РФ стали есть меньше мяса, рыбы и молочных продуктов

Вследствие удорожание продуктов питания и падения уровня доходов населения за последние три года граждане РФ стали меньше есть мяса, рыбы и молочных продуктов. Об этом пишет megatyumen.ru., ссылаясь на информацию Росстата.

За три года средний россиянин стал есть на два килограмма меньше мяса. За тот же период времени употребление в пишу рыбы и молочных продуктов снизилось соответственно на пять и девять килограммов.

Употребление овощей и бахчевых культур увеличилось. По словам специалистов, такое изменение рациона может не самым лучшим образом отразиться на демографии населения страны.