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В Москве из офиса "Булгарбанка" украдено 20 млн рублей

В Москве из офиса "Булгарбанка" украдено 20 млн рублей
Крупная сумма денег была похищена из сейфа
час назад
Происшествия | Россия
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Фото: 360tv.ru

В московском офисе "Булгарбанка" исчезло 20 миллионов рублей. Заведено уголовное дело по факту кражи. Об этом пишет utro.ru.

Крупная сумма денег была похищена из сейфа финансового учреждения в период новогодних каникул, но пропажа была обнаружена только сейчас.

 
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