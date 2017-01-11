Мэр Томска попросил предприятия помочь с уборкой снега

В Томске выпало столько снега, что толщина его составила более 90 сантиметров

Власти Томска не справляются с уборкой снега, выпавшего впервые за 18 лет в таком большом объёме на улицы города, и просят предпринимателей о помощи. Об этом пишет utro.ru.

Как сообщает мэр Иван Кляйн, в Томске выпало столько снега, что толщина его составила более 90 сантиметров. У властей города не хватает техники для уборки всех дорог и тротуаров, поскольку все силы были брошены на преодоление транспортного коллапса.

Кляйн обратился к представителям предприятий Томска с просьбой оказать помощь коммунальным службам и самостоятельно убрать свои территории. Предприятия получат талоны, по которым снег можно будет сдать на снегоотвалы.