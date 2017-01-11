Кибервойска России оказались в пятерке мировых лидеров

Российские кибервойска вошли в пятерку лучших по численности и размеру финансирования, информирует utro.ru.

Среди специализированных военных и разведывательных подразделений по интернет-безопасности российские кибервойска стали одними из лучших в мире. При формировании рейтинга учитывалось и численное преимущество перед конкурентами, и размер финансирования войск в разных странах мира.

Неофициальный рейтинг возглавили кибервойска США. Россия заняла пятое место.

Официальные спецподразделения по информационной и цифровой безопасности существуют в десятках государств. Еще больше стран не раскрывают информацию о наличии у себя кибервойск. По оценке компании Zecurion Analytics, самой развитой киберармией сейчас является американская. Для финансирования девяти тысяч хакеров Вашингтон выделяет семь миллиардов долларов из денег налогоплательщиков.

Второе место Zecurion Analytics отдало Китаю. Там на кибервойска ежегодно тратят полтора миллиарда долларов, при этом они являются самыми многочисленными. Всего они насчитывают около 20 тысяч человек.

На третьем месте расположилась Великобритания, которая для двух тысяч своих киберсолдат выделяет порядка 450 миллионов долларов в год.

Четвертую строку рейтинга заняла Южная Корея с бюджетом, равным 400 миллионам долларов в год, который тратится на содержание 700 хакеров.

Россию Zecurion Analytics определил на пятое место в мире, однако точные данные по количеству киберсолдат и затратам бюджета на нах не приводятся. Специалист по информационной безопасности, который предпочел остаться неназванным, оценил состав кибервойск России примерно в одну тысячу человек, а сумму ежегодного финансирования – примерно в 300 миллионов долларов.

Помимо названных стран, в топ-десять Zecurion Analytics вошли такие страны, как Северная Корея, Франция, Германия и Израиль. При этом в любой стране, как считают исследователи, кибервойска выполняют примерно одни и те же функции: кибератаки, шпионаж и информационные войны, элементами которых является воздействие на настроение и поведение населения государств.