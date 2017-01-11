В Подмосковье волонтёры помогают автомобилистам

Пострадавшие автомобилисты оставляют заявку на оказание помощи в группе в социальной сети

В подмосковном городе Жуковский автодружина "Град", состоящая из добровольцев, помогает автомобилистам, у которых на морозе сел аккумулятор. Об этом пишет utro.ru.

В день волонтёры помогает нескольким десяткам водителей. Представители автодружины откликаются на заявку, приезжают на место, отогревают севший аккумулятор, а также помогают добраться до автосервиса и приобрести запчасти.

Пострадавшие автомобилисты оставляют заявку на оказание помощи в группе в социальной сети или звонят по номеру телефона. Вся информация о том, как связаться с волонтёрами автодружины, представлена на страничке сообщества в "ВКонтакте". Следует отметить, что помощь оказывается безвозмездно.