В Подмосковье три человека погибли от отравления угарным газом

В Подольске 10 января от отравления угарным газом погибли двое мужчин и одна женщина. В больницу доставлены ещё восемь человек с симптомами отравления. Об этом пишет телеканал “360”.
Инцидент произошёл в одном из домов по улице Кирова. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося: проводят допросы жителей дома и проверяют обслуживающие компании.
Возбуждено уголовное дело по подозрению в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности, что повлекло за собой смерть двух и более людей.
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