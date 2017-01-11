В Подмосковье три человека погибли от отравления угарным газом

В больницу доставлены ещё восемь человек

В Подольске 10 января от отравления угарным газом погибли двое мужчин и одна женщина. В больницу доставлены ещё восемь человек с симптомами отравления. Об этом пишет телеканал “360”.

Инцидент произошёл в одном из домов по улице Кирова. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося: проводят допросы жителей дома и проверяют обслуживающие компании.

Возбуждено уголовное дело по подозрению в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности, что повлекло за собой смерть двух и более людей.