Госдума РФ отчитается по депутатам-должникам

Володин не конкретизировал, сколько насчитывается таких депутатов и к каким фракциям они принадлежат

Перед началом весенней сессии Государственной Думы РФ спикер Вячеслав Володин попросил каждую фракцию написать имена всех парламентариев, которые в течение продолжительного времени не платят за услуги ЖКХ, живя в служебных квартирах. Об этом пишет телеканал "360".

Как сообщил Володин, эти меры приняты для того, чтобы парламентарии не позорили звание депутата. Спикер уточнил, что в список нужно внести тех депутатов, которые избирались в прошлый созыв Госдумы и переизбрались в нынешний, сохранив таким образом служебную жилплощадь, но не оплатив коммунальных услуг в течение нескольких месяцев.

Однако Володин не конкретизировал, сколько насчитывается таких депутатов и к каким фракциям они принадлежат.

Ранее было отмечено, что три парламентария с прошлого созыва Госдумы, которым не удалось переизбраться в новый созыв, до сих пор живут в московских служебных квартирах.