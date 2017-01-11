В Тюмени грабитель с ножом украл у горожанина телефон

Во дворе жилого дома в Тюмени вооруженный ножом грабитель отобрал у мужчины мобильный телефон, пишет megatyumen.ru.

Утром 9 января во дворе жилого дома в Тюмени на мужчину напал грабитель, вооруженный ножом. Угрожая холодным оружием, он забрал у потерпевшего мобильный телефон.

Служители закона опросили свидетелей на месте происшествия и составили ориентировки на предполагаемого грабителя.

Подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался нигде не работающий 24-летний тюменец, ранее судимый. Выяснилось, что изначально он требовал у жертвы деньги, а когда тех не оказалось, забрал телефон и перчатки, а после избил мужчину и скрылся.

Сейчас против задержанного начато уголовное дело. Его проверяют на предмет причастности в другим подобным преступлениям. В управлении МВД по Тюменской области пояснили, что максимальный срок, на который может отправиться в тюрьму обвиняемый – десять лет.