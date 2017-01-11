В Тюмени пенсионерку сбил пассажирский автобус

Пожилая женщина в Тюмени переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса пассажирского автобуса, информирует megatyumen.ru. 77-летняя тюменка переходила дорогу вне пешеходного перехода по улице Барнаульской, когда была сбита пассажирским автобусом MAN. Медики скорой помощи обнаружили у пострадавшей переломы ребер. Похожий случай по той же причине произошел с 80-летней жительницей Тобольска. После попадания под колеса иномарки Toyota Camry у нее остались ушибы и перелом.

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