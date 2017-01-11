Мария Шарапова возобновит карьеру в Штутгарте

Известная российская теннисистка Мария Шарапова впервые после дисквалификации выйдет на корт в немецком Штутгарте 26 апреля, информирует utro.ru.

Впервые после дисквалификации Мария Шарапова примет участие в официальных соревнованиях в Германии, которые пройдут в городе Штутгарт 26 апреля.

По признанию спортсменки, она счастлива вернуться именно в это время, поскольку в Штутгарте пройдет один из её любимых турниров. Она ждет встречи с фанатами и возвращения к любимому делу.

В марте 2016 года Мария Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдоний в качестве допинга. Международная федерация тенниса (ITF) сначала дисквалифицировала спортсменку сроком на два года. Позже Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) изменил срок дисквалификации российской теннисистки до 15 месяцев.