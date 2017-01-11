В московском метро из-за пассажиров дважды сбивался график

Оба случая имели место на Сокольнической линии

График движения поездов на Сокольнической линии московского метрополитена дважды за сутки сбивался из-за инцидентов с пассажирами, пишет utro.ru.

За сутки 10 января интервалы движения поездов в московском метро дважды были увеличены после происшествий с пассажирами. Оба случая имели место на Сокольнической линии.

Первый инцидент произошел после восьми часов утра. Из-за упавшего на рельсы пассажира на восемь минут приостановили движение между станциями «Сокольники» и «Бульвар Рокоссовского».

Второй случай задержки движения произошел после обнаружения в перегоне между станциями «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского». 31-летнего мужчины с множественными переломами. После госпитализации найденного движение восстановилось и возвращается в рамки расписания.