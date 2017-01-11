Хоккеисты "Кузнецких медведей" покинули больницу

Игроков тюменского хоккейного клуба «Кузнецкие медведи» выписали из больницы после массового отравления, пишет utro.ru. Игроки клуба из Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Кузнецкие медведи» выписаны из тюменской больницы. Ранее массажист команды, её администратор и 12 игроков команды оказались госпитализированы из-за массового отравления. Проверка причин инцидента и поиск виновных продолжаются. Матчи команды против «Мамонтов ЮГРЫ» перенесены с 10 и 11 января на более поздние даты. 19 января хоккеисты из «Кузнецких медведей» сыграют против «Сарматов» в Новокузнецке.

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