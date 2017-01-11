В Новой Москве от обморожения умер мужчина

Мужчина, личность которого пока не установлена, насмерть замерз в Новой Москве, пишет utro.ru. Тело неизвестного мужчины со следами сильного обморожения было найдено в лесополосе, расположенной недалеко от товарищества «Лесные дали» поселения Новофедоровское. На теле погибшего обнаружены признаки сильного обморожения. В данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза и доследственная проверка с целью установить личность мужчины.

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