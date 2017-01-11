"Роснефть" за 5 лет продаст до 55 миллионов тонн нефти QHG Trading

За ближайшие пять лет «Роснефть» поставит QHG Trading от 22,5 до 55 миллионов тонн нефти, информирует utro.ru.
QHG Trading, дочерняя компания Glencore, за пять лет получит от «Роснефти» нефть объемом от 22,5 до 55 миллионов тонн.
Каждый год трейдеру будет поставлено от 4,5 до 11 миллионов тонн черного топлива. Цена поставок будет установлена исходя из котировок сырой нефти на рынке на момент поставки.
Контракт между QHG Trading и «Роснефтью» начал действие с 1 января 2017 г.
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