В РФ ужесточат наказание за неоплату проезда в системе "Платон"

Минтранс РФ собирается ужесточить наказание для водителей грузовых автомобилей, отказывающихся оплачивать проезд в соответствии с системой "Платон". Уже готовятся соответствующие поправки для внесения в КоАП РФ. Об этом пишет utro.ru.

Инициатором введения штрафов за неуплату проезда выступил вице-премьер Аркадий Дворкович. Он поручил Минтрансу РФ, чтобы оно подготовило два нововведения. Во-первых, предполагается отменить норму, по которой хозяин грузового автомобиля не может быть оштрафован больше одного раза в сутки за неуплату проезда при фиксировании нарушения камерой. Во-вторых, 50%-ная скидка на оплату штрафа в течение 20 дней с момента нарушения будет отменена, если нарушителя поймает сотрудник Ространснадзора.

Предполагается создание надзорного ведомства, которому будут переданы функции по наложению штрафов, которые сейчас исполняет ГИБДД. На сегодняшний день, если грузовик проедет по федеральной трассе и не заплатит по тарифу "Платона", то его ждёт пятитысячный штраф; размер штрафа удвоится при фиксировании аналогичного нарушения, совершённого в течение года.

В Минтрансе РФ сообщили, что уже готовят поправки в КоАП. Не исключено, что нововведение может не пройти через Госдуму, где отметили, что не готовы поддержать ужесточение ответственности водителей за "безбилетный" проезд. Парламентарий Вячеслав Лысаков заявил, что инициированная Дворковичем отмена норм выглядит "нецелесообразной", поскольку эти нормы ввели парламентарии с целью снятия общественного напряжения и смягчения некорректно введённого "Платона". Введение штрафов за неуплату кажется лишней мерой ещё и в связи с тем, что Минтранс с июля планирует увеличить тариф на проезд для грузовых машин до трёх рублей за один километр.

Транспортные компании также выражают свои возражения в связи с новыми поправками. Представитель одной из таких фирм отметил, что нововведение прежде всего ударит по добросовестным перевозчикам, поскольку те, у кого есть возможность не платить, платить и не начнут.

По мнению экспертов, нужно не усиливать штрафные санкции, а повысить эффективность системы "Платон", внедрив контроль за работой транспортных компаний, сравнивая объёмы предпринимательской деятельности перевозчиков с размером платежей, с закупками бензина и выплатами зарплат водителям.

Сейчас компания РТИТС, которая выполняет функции оператора "Платона", увеличивает количество пунктов на трассах. На сегодняшний день на российских дорогах стоят 194 рамки, контролирующие оплату проезда. К июля это число вырастет почти до 500. Помимо этого, по дорогам ездит 100 машин, оснащённых камерами фиксации.