Житель Украины сменил фамилию и пытался въехать в Крым

Ранее ему было запрещено въезжать в Россию до 2019 года

На одном из пунктов пропуска, находящихся на границе Республики Крыма и Украины, пограничники РФ задержали украинца. Мужчине был запрещён въезд в РФ до 2019 года, но он сменил фамилию, чтобы с новым паспортом пробраться в Крым. Об этом пишет utro.ru.

Украинец был остановлен российскими пограничниками для проверки документов. Оказалось, что мужчина сменил фамилию в ЗАГСе одного из городов Украины и по новому паспорту пытался въехать в РФ. Ранее ему было запрещено въезжать в Россию до 2019 года.

Правонарушитель арестован. В случае доказательства вины, суд может приговорить украинца к штрафу до 300 тысяч рублей или к лишению свободы на четырёхлетний срок.