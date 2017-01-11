Минфин РФ представит законопроект о пенсионном капитале

Он вступит в силу не позже 1 января 2019 года

В РФ закон о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) вступит в силу не позже 1 января 2019 года. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на замминистра финансов России Алексея Моисеева.

Как сообщает замминистра, концепция законопроекта уже есть, но сам он ещё не готов. В апреле планируется представить законопроект на рассмотрение правительству РФ. Скорее всего, документ примут в конце 2017 года.

Минфин в содружестве с Банком России предложили изменить систему пенсионных накоплений и ввести ИПК, который будет формироваться в негосударственном пенсионном фонде из добровольных отчислений трудящихся.