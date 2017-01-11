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В РФ государство сохранит контрольный пакет акций в госбанках

В РФ государство сохранит контрольный пакет акций в госбанках
В Минфине солидарны с Росимуществом в отношении того, что снижать долю государства в ВТБ и Сбербанке ниже 50% нужно скоординированно
полчаса назад
Экономика | Россия
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Фото: megatyumen.ru

В РФ государство не будет сокращать свою долю в госбанках ниже уровня 50% плюс одна акция. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на замминистра финансов России Алексея Моисеева.

Как сообщает замминистра, приватизация ВТБ будет проходить с сохранением за государством контрольного пакета акций. В Минфине солидарны с Росимуществом в отношении того, что снижать долю государства в ВТБ и Сбербанке ниже 50% нужно скоординированно.

 
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