В Иркутской области мужчина подозревается в 47 убийствах женщин

Экс-миллиционер из Ангарска Михаил Попков, который приговорён к пожизненному тюремному заключению за убийство 22 женщин, обвиняется ещё в 25 аналогичных преступлениях. Об этом пишет utro.ru.

По информации следователей, Попков может быть причастен к совершению 47 убийств. Пока ведётся расследование, преступник переведён из тюрьмы в иркутское СИЗО.

По данным сотрудников полиции Иркутской области, Попов признался в том, что совершил 59 убийств. Все преступления совершались с 1994 по 2000 год. В тёмное время суток в Ангарска исчезали представительницы женского пола. Потом их мёртвые тела обнаруживались в разных районах города. Миллиционеры проверили 30 тысяч человек, прежде чем нашли серийного убийцу. Главной уликой оказались следы от колёс "Нивы". После проверки всех владельцев этого автомобиля, проживающих в районе убийства, сотрудники правопорядка задержали своего коллегу, оказавшегося тем самым маньяком, что в течение шести лет наводил страх на жительниц Ангарска.

