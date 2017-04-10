В Москве умер поэт Кирилл Ковальджи

О смерти поэта на 88 году жизни сообщил в одной из соцсетей его сын

Поэт, писатель, литературный критик и переводчик Кирилл Ковальджи скончался в Москве, пишет utro.ru 10 апреля.

О смерти поэта на 88 году жизни сообщил в одной из соцсетей его сын. Кирилл Ковальджи родился в 1930 году под Одессой в семье помощника нотариуса и домохозяйки. Окончил Литературный институт имени Горького в 1954 году.

С 1947 года стихи Ковальджи публиковались в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Огонек», «Дружба народов», «Континент» и «Юность». В переводах Ковальджи в России выходили стихотворения румынских и молдавских поэтов.

В последние годы жизни Кирилл Ковальджи занимал должность главного редактора интернет-журнала «Кольцо А» писателей Москвы.