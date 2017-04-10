В Подмосковье взорвали банкомат

В подмосковной Балашихе похитители унесли из взорванного банкомата шесть миллионов рублей, пишет телеканал «360» .

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подтвердили, что подмосковном городе Балашиха произошло ограбление. Банкомат в продуктовом магазине на улице Новослободская был взорван неизвестными лицами.

Похитители, по словам продавца магазина, забрали из банкомата шесть миллионов рублей. Следствие выясняет обстоятельства происшествия.

