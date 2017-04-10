В Подмосковье вместо бахил продают пароль от Wi-Fi

За 20 рублей пациенты покупают ваучер с кодом, который действует на всех 14 этажах здания ровно сутки

Пациенты городской больницы в подмосковном Жуковском могут за 20 рублей купить пароль от Wi-Fi в автомате по продаже бахил, пишет телеканал «360».

В информационном центре о продаже пароля от Wi-Fi через автомат для бахил не знают. Однако в городской клинической больнице Жуковского рассказали, что действительно дают доступ в Интернет именно так.

Интернет-услуги учреждению предоставляет компания «Феникс». Скорость обычного больничного интернета там назвали медленной и рассказали, что за 20 рублей пациенты покупают ваучер с кодом, который действует на всех 14 этажах здания ровно сутки.

Услуга, судя по фото из больницы, работает там с 2015 года.