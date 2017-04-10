В Москве двое грабителей избили битой и обокрали мужчину

На одной из улиц Москвы двое злоумышленников напали с битами на мужчину. Преступники избили потерпевшего, похитили у него телефон и скрылись на автомобиле. Об этом пишет телеканал "360".

Мужчина обратился в полицию и рассказал о нападении. Через некоторое время сотрудники Росгвардии задержали двух подозреваемых, когда патрулировали лесопарковую зону. У молодых людей, подходящих под описание налетчиков, было найдено несколько телефонов, в том числе мобильное устройство потерпевшего.

На подозреваемых заведено уголовное дело по факту разбойного нападения. В настоящее время молодые люди проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.