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В России на 6% снизился импорт продовольствия

В России на 6% снизился импорт продовольствия
Этап импортозамещения пройден, теперь пришло время увеличивать экспорт, заявил глава Минсельхоза
7 минут назад
Экономика | Россия
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Фото: 360tv.ru

В 2016 году в РФ снизился импорт продовольствия на 6% - с 25 миллиардов долларов до 40 миллиардов долларов. Об этом пишет utro.ru., ссылаясь на заявление главы Минсельхоза Александра Ткачева.

Министр отметил, что в 2016 году России удалось увеличить экспорт продовольствия на 5% до 17 миллиардов долларов. Ткачев пояснил, что сейчас происходит трансформация агропромышленного комплекса России.

Этап импортозамещения пройден, теперь пришло время увеличивать экспорт, заявил глава Минсельхоза.

Чиновник сказал, что на продовольственном рынке РФ еще много импортных продуктов, однако идет постепенное сокращение импорта. Например, за границей закупается все меньше овощей и мяса. При этом увеличиваются объемы экспорта отечественных продуктов: пшеницы, кукурузы, масла и сахара.
 

 
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