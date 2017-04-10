Два россиянина претендуют на звание лучшего молодого футболиста Европы

Два футболиста, играющих в российских клубах, вошли в список претендентов на получение награды Golden Boy. Голосование определит лауреата премии - лучшего молодого игрока, выступающего в высшем дивизионе европейского клуба. Об этом пишет utro.ru.

В списке претендентов находятся 98 футболистов, среди них есть два представителя России - Тимур Жамалетдинов и Даниил Уткин. Первому футболисту 19 лет, и он играет в московском клубе ЦСКА. Второму лауреату премии 17 лет, и он играет в ФК "Краснодар". Победитель будет определен в ходе интернет-голосования, которое пройдет на сайте итальянского издания Tuttosport.

В прошлом награды были удостоены Лионель Месси, Серхио Агуэро, Уэйн Руни другие. Никто из российских футболистов еще не получал этой премии, которая с 2003 года вручается перспективному игроку в возрасте младше 21 года.