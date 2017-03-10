Россия сняла ограничение на импорт продуктов из Турции

В правительстве РФ отменили запрет на ввоз в Россию некоторой продукции из Турции, такой как жвачка, соль, лук, цветная капуста, гвоздика и брокколи. Об этом пишет utro.ru.
Из-за ухудшения политических отношений между двумя странами, Россия с 1 января 2016 года наложила эмбарго на турецкую сельхозпродукцию. В частности, был введен запрет на импорт овощей и фруктов.
Осенью прошлого года эмбарго было частично снято и Турция начала экспорт в РФ фруктов.
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