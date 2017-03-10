Гонщица Мара Багдасарян получила 1 год исправительных работ

Суд признал Багдасарян виновной в том, что она подделала больничный лист

В Москве решением суда стритрейсерша Мара Багдасарян, проходившая по делу об уличных гонках, осуждена на один год исправительных работ. Об этом пишет utro.ru.

Суд признал Багдасарян виновной в том, что она подделала больничный лист. Адвокат просил суд вынести подзащитной наказание в виде штрафа, а прокуратура настаивала на обязательных работах. Обвиняемая раскаялась в содеянном.

