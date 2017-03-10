В 2016 году в Москве побывали полмиллиона китайских туристов

В 2016 году Москву посетили примерно 500 тысяч туристов из Китайской Народной Республики. Об этом пишет utro.ru, ссылаясь на замруководителя департамента туризма столицы Константина Горяинова.
Большинство китайских туристов посещают в Москву самостоятельно, а не группами. Наиболее интенсивный турпоток приходится на лето. Власти столицы стараются предоставить туристам из Китая всю информацию о достопримечательностях города.
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