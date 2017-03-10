Сердюков может войти в совет директоров "КамАЗа"

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков выдвинут в совет директоров «КамАЗа», пишет 10 марта utro.ru.
На данный момент экс-министр РФ занимает пост одного из индустриальных директоров корпорации «Ростех».
Помимо Анатолия Сердюкова, в список кандидатов в члены нового совета директоров «КамАЗа» входят 11 человек, которые присутствуют и в его нынешнем составе.
«КамАЗ» – крупнейший российский производитель грузовых автомобилей.
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