Сенатор Пушков прокомментировал отсутствие России на переговорах по ИГ

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Встреча пройдет в Вашингтоне под председательством госсекретаря США Рекса Тиллерсона
|Фото: megatyumen.ru
Российский сенатор Алексей Пушков дал комментарий по поводу встречи в Вашингтоне, участники которой совместно обсудят борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, запрещенная в России), пишет 10 марта utro.ru.
Представители России на переговоры 68 стран-участниц коалиции в Вашингтон приглашены не были. Это подтвердил исполняющий обязанности официального представителя Госдепартамента США Марк Тонер.
В своем Twitter сенатор Алексей Пушков прокомментировал это фразой: «Встречаться и обсуждать без России можно – победить нельзя».