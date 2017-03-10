Володин оптимистично настроен на переговоры с руководством ПАСЕ

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин полагает, что у российской делегации получится продуктивный разговор с руководством ПАСЕ, пишет 10 марта utro.ru.

Ожидается, что на переговорах с руководством Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 10 марта в Мадриде будет поднят ряд важных вопросов. В частности, в центре окажутся пути выхода из долгого кризиса в отношениях России и страсбургской ассамблеи.

Володин уверен, что делегация способна решить намеченные проблемы. Во главе нее выступает вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, туда же входят главы комитетов Леонид Слуцкий, Леонид Калашников и его зам Константин Косачев.