После скандала уволен зам продюсера "Минуты славы"

Заместитель Юрия Аксюты, продюсера шоу «Минута славы» на «Первом канале», был уволен после скандального выпуска программы, пишет utro.ru. Скандал разгорелся после выпуска, где члены жюри раскритиковали выступление танцора с ампутированной ногой Евгения Смирнова. Возмущение общественности, в частности, вызвали слова члена жюри Ренаты Литвиновой, которая посоветовала Смирнову «пристегнуть» ампутированную ногу. Зрители сочли это оскорблением человека с ограниченными возможностями здоровья. Источник в телевизионном центре «Останкино» рассказал, что в скандале обвинили редактора программы. На «Первом канале» подтвердили увольнение заместителя продюсера шоу.

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