После скандала уволен зам продюсера "Минуты славы"

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Скандал разгорелся после выпуска, где члены жюри раскритиковали выступление танцора с ампутированной ногой
|Фото: Kleo.ru
Заместитель Юрия Аксюты, продюсера шоу «Минута славы» на «Первом канале», был уволен после скандального выпуска программы, пишет utro.ru.
Скандал разгорелся после выпуска, где члены жюри раскритиковали выступление танцора с ампутированной ногой Евгения Смирнова. Возмущение общественности, в частности, вызвали слова члена жюри Ренаты Литвиновой, которая посоветовала Смирнову «пристегнуть» ампутированную ногу.
Зрители сочли это оскорблением человека с ограниченными возможностями здоровья. Источник в телевизионном центре «Останкино» рассказал, что в скандале обвинили редактора программы. На «Первом канале» подтвердили увольнение заместителя продюсера шоу.