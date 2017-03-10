РПЦ хочет сотрудничать с Тимати и группой "Ленинград"

Епископ Тихон считает, что участие популярных исполнителей в празднике поможет популяризовать русскую культуру у молодого поколения

Глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон предложил привлечь популярных современных исполнителей к празднованию Дня славянской письменности и культуры, пишет utro.ru.

Епископ Тихон считает, что участие популярных исполнителей в празднике поможет популяризовать русскую культуру у молодого поколения. Он предлагает привлечь рэп-исполнителя Тимати и группу «Ленинград» к празднику.

По словам епископа, исполнение молодежными кумирами песен на стихи Пушкина, Лермонтова или Тютчева возмутило бы одно поколение, но привлекло другое и помогло празднику преодолеть «кризис жанра».

День славянской письменности и культуры отмечается 24 мая.

