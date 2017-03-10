В Москве при пожаре на станции погиб мужчина

Мужчина погиб в результате пожара железнодорожной станции Москва-2-Митьково 8 марта, информирует телеканал «360» 9 марта.

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту гибели мужчины при пожаре утром 8 марта. Возгорание произошло в бытовом помещении на территории железнодорожной станции Москва-2-Митьково.

Здание полностью выгорело. На месте обнаружено тело неизвестного мужчины азиатской внешности. На вид ему около 40 лет, без следов насильственной смерти.

По данным Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России, на месте происшествия обнаружены паспорта нескольких граждан стран ближнего зарубежья.