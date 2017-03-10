Минздрав РФ подготовил новую антитабачную концепцию

Антитабачная концепция, ранее разработанная Минздравом, была рассчитана до 2022 года

Минздрав РФ разработал новую антитабачную концепцию, которая скоро будет отправлена на одобрение правительству. Об этом пишет телеканал "360", ссылаясь на представителя Минздрава Олега Салагая.

В Минздраве прислушались к критике прошлой концепции и опирались на эти замечания при разработки новой версии, которая скоро будет направлена на одобрение в правительство.

Антитабачная концепция, ранее разработанная Минздравом, была рассчитана до 2022 года и предполагала повышение табачных акцизов и введение нескольких налогов продажу сигарет, в том числе экологический. Однако Минюст и Минфин выступили против концепции, и она отправилась на доработку.

