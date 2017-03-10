Минздрав РФ подготовил новую антитабачную концепцию

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Антитабачная концепция, ранее разработанная Минздравом, была рассчитана до 2022 года
|Фото: 360tv.ru
Минздрав РФ разработал новую антитабачную концепцию, которая скоро будет отправлена на одобрение правительству. Об этом пишет телеканал "360", ссылаясь на представителя Минздрава Олега Салагая.
В Минздраве прислушались к критике прошлой концепции и опирались на эти замечания при разработки новой версии, которая скоро будет направлена на одобрение в правительство.
Антитабачная концепция, ранее разработанная Минздравом, была рассчитана до 2022 года и предполагала повышение табачных акцизов и введение нескольких налогов продажу сигарет, в том числе экологический. Однако Минюст и Минфин выступили против концепции, и она отправилась на доработку.