Елена Исинбаева стала председателем наблюдательного совета РУСАДА

Известная прыгунья с шестом Елена Исинбаева избрана председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом пишет телеканал "360".

Как отметил состоящий в совете космонавт Сергей Рязанский, за новое назначение Исинбаевой проголосовали все входящие в совет люди. Рязанский уверен, что авторитетная спортсменка может изменить имидж организации в лучшую сторону.

Глава Олимпийского комитета РФ Александр Жуков положительно оценил избрание Исинбаевой председателем совета и выразил надежду, что в РФ продолжится борьба с употреблением допинга.