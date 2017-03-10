Елена Исинбаева стала председателем наблюдательного совета РУСАДА

Известная прыгунья с шестом Елена Исинбаева избрана председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом пишет телеканал "360".
Как отметил состоящий в совете космонавт Сергей Рязанский, за новое назначение Исинбаевой проголосовали все входящие в совет люди. Рязанский уверен, что авторитетная спортсменка может изменить имидж организации в лучшую сторону.
Глава Олимпийского комитета РФ Александр Жуков положительно оценил избрание Исинбаевой председателем совета и выразил надежду, что в РФ продолжится борьба с употреблением допинга.
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