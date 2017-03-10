В Москве у сотрудника ФСБ украли сумку с документами

В Москве из автомобиля Mercedes, который принадлежит сотруднику ФСБ, была похищена сумка, где лежали документы, в том числе удостоверение сотрудника силового ведомства. Об этом пишет телеканал "360".
Вор разбил окно в автомобиле и украл из салона машины сумку 27-летнего сотрудника ФСБ. Теперь в руках вора оказалось удостоверение сотрудника, а также печать и пропуск на объекты силового ведомства. Полицейские выясняют все подробности инцидента. По итогам проверки будет возбуждено уголовное дело.
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