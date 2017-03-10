В Тюмени двое неизвестных пытались похитить девушку

Тюменка рассказала порталу megatyumen.ru, как 9 марта двое неизвестных пытались вытащить ее из автобуса.

Тюменка Юлия заметила подозрительный автомобиль, ожидая автобуса на остановке. Когда из машины вышли двое крупных мужчин и направились к ней, она попыталась скрыться в подъехавшем автобусе.

Через несколько остановок те же парни вошли в салон и направились прямо к девушке. На глазах у пассажиров они схватили Юлию и стали вытаскивать ее из салона, несмотря на сопротивление. Как рассказала девушка, очевидцы никак не отреагировали на происходящее.

В какой-то момент парни заглянули Юлии в лицо. Поняв, что обознались, они отпустили девушку.