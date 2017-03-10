В Тюмени любитель нетрезвой езды пользовался фальшивыми правами

После признания в использовании фальшивого документа челябинец может лишиться свободы на 2 года

Гость города из Челябинска, лишенный прав за вождение в нетрезвом виде, показал полицейским Тюмени фальшивые права, пишет 9 марта megatyumen.ru.

В августе 2014 года челябинца Сергея Данилькевича на три года лишили водительских прав за езду в пьяном виде. Зимой мужчина купил через Интернет поддельные права, а летом ему предложили работать в Тюмени.

11 июня около полпятого утра инспекторы ГИБДД Тюмени остановили его автомобиль. Сотрудник автоинспекции усомнился в подлинности водительского удостоверения и доставил 51-летнего мужчину в отделение полиции.

После признания в использовании фальшивого документа челябинец может лишиться свободы на 2 года.

