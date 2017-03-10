В Тюмени столкнулись "Лада Калина" и ZX Grand Tiger

На одной из улиц Тюмени произошло столкновение автомобилей «Лада Калина» и ZX Grand Tiger. В результате аварии пострадали два человека. Об этом пишет megatyumen.ru.

Дорожный инцидент произошёл 8 марта. Авария с участием отечественной легковушки и внедорожника привела к тому, что 38-летняя женщина, находившаяся в салоне автомобиля "Лада", получила травму головы. Мальчик, сидевший в иномарке, травмировал шею. Причиной ДТП стало не соблюдение одной из машин очередности проезда.

