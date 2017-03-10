В Тюмени водитель ВАЗ-2114 сбил пешехода и скрылся

В садоводческом обществе «Суходолье», которое расположено в Тюмени, "Лада" четырнадцатой модели врезалась в пешехода и уехала с места ДТП. Виновник аварии разыскивается. Об этом пишет megatyumen.ru.
Инцидент произошёл утром 8 марта. В результате аварии 30-летний потерпевший получил травму колена и был госпитализирован. ГИБДД обращается ко всем очевидцам происшествия и просит их сообщить о подробностях ДТП, в котором пострадал человек.
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