В Тюмени водитель ВАЗ-2114 сбил пешехода и скрылся

В садоводческом обществе «Суходолье», которое расположено в Тюмени, "Лада" четырнадцатой модели врезалась в пешехода и уехала с места ДТП. Виновник аварии разыскивается. Об этом пишет megatyumen.ru.

Инцидент произошёл утром 8 марта. В результате аварии 30-летний потерпевший получил травму колена и был госпитализирован. ГИБДД обращается ко всем очевидцам происшествия и просит их сообщить о подробностях ДТП, в котором пострадал человек.