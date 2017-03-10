В Тюмени молодой человек зарубил топором приятеля

В одной из квартир Тюмени приятели распивали спиртное. Между ними вспыхнул конфликт, и 23-летний тюменец несколько раз ударил своего собутыльника топором. Об этом пишет megatyumen.ru.

Инцидент произошёл 24 февраля. Поссорившись с приятелем в ходе застолья, молодой человек взял топор и нанёс несколько ударов своему обидчику. Потерпевший был госпитализирован, врачам не удалось его спасти. В настоящее время правонарушитель арестован. Оказалось, что ранее тюменец уже был судим за аналогичное преступление. На убийцу заведено уголовное дело.