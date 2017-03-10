В Тюмени автомобиль вылетел в кювет

На одной из улиц Тюмени минивэн неустановленной марки съехал в кювет. Автомобиль удалось вытащить с помощью крана. Об этом пишет megatyumen.ru.
Скорее всего, причиной аварии стала гололедица, на которой машину занесло. По свидетельству очевидцев, находившиеся рядом люди помогли мужчине вылезти из автомобиля, а потом кто-то вызвал кран, который и вытащил минивэн из кювета. По информации свидетелей ДТП, водитель был пьян. Однако ситуацию удалось разрешить без участия инспекторов ГИБДД.
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