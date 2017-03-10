В Тюмени горел подвал жилого дома

В одном из пятиэтажных жилых домов Тюмени произошёл пожар в подвальном помещении, где находилось ателье. Об этом пишет megatyumen.ru.

Инцидент случился 9 марта. В ликвидации пожара приняли участие 26 сотрудников МЧС и восемь спецмашин. Из горящего подвала, где находилось ателье, было эвакуировано восемь человек, никто из которых не пострадал.

